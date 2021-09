Efteling

Twijfels over opnieuw opbouwen Efteling-huisje: 'Eigenlijk weinig zinvol'

Moet de Efteling het huisje van Vrouw Holle in het Sprookjesbos wel opnieuw opbouwen? Het historische bouwwerk werd bijna twee jaar geleden gesloopt vanwege de slechte staat. De Efteling was van plan om een kopie van het gebouw terug te zetten, maar door de coronacrisis is dat er nog steeds niet van gekomen.



Pretparkkenner Erwin Taets vindt het opnieuw opbouwen van het sprookjeshuisje eigenlijk helemaal niet nodig, vertelt hij in een aflevering van zijn podcast Ochtend in Pretparkland. "Het was het oudste gebouw van de Efteling en vanuit historisch perspectief is het eigenlijk weinig zinvol om het terug te zetten", aldus Taets.

Het huisje van Vrouw Holle stamt uit 1945. Pas zeven jaar later opende het Sprookjesbos van de Efteling. "De historische waarde zat er juist in dat het origineel het oudste gebouw was, met een rijke historie", legt de pretparkexpert uit. "Als je het terugzet, dan zet je eigenlijk gewoon een kopie neer. Dat is vanuit historisch perspectief natuurlijk totaal waardeloos."



Rommelhok

Maar had het gebouwtje geen belangrijke functie in het Sprookjesbos? "Je zou kunnen doen alsof het een nuttig of een mooi gebouw was, maar dat was het eigenlijk ook niet. Voor Vrouw Holle werd enkel de achtergevel en het zolderraampje gebruikt en de rest was een gesloten huisje met wat afgeplakte vensters en een deur die altijd dicht was. Het werd vooral gebruikt als rommel- en verkleedhok."



Het weghalen van het huisje heeft juist gezorgd voor een mooiere looproute richting het Herautenplein, denkt Taets. Hij benadrukt dat het gebouw niet ontworpen werd door Efteling-icoon Anton Pieck. "Het stond er al vóór de Efteling opende. In principe was de bijzondere waarde van het huisje dat het de oudste was. Het is afgebroken, dus als ze het opnieuw bouwen, is het het nieuwste huisje."



Nutteloos

De deskundige pleit er wel voor om Vrouw Holle, die het liet sneeuwen vanuit haar zolderraam, elders in het Sprookjesbos een bescheiden plek te geven. "Maar dan zonder een nutteloos huisje erachter. Op zo'n prominente plek opnieuw een huisje opbouwen om een boel rommelvoorraad en spullen op te slaan, dat lijkt me eigenlijk nergens voor nodig."



De Efteling heeft tot nu toe altijd gecommuniceerd dat Vrouw Holle ooit weer haar eigen huisje moet krijgen in het bos, al is niet duidelijk wanneer. Vanwege de coronaproblematiek zijn meerdere grote onderhoudsprojecten op de lange baan geschoven. De focus ligt op noodzakelijk onderhoud.