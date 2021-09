Holiday Park

Groen licht voor themahotel bij Duits Plopsa-park Holiday Park

De weg is vrij voor de komst van een groot themahotel bij het Duitse attractiepark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group. In navolging van Plopsaland De Panne wil men in Holiday Park een hotel bouwen, zodat bezoekers in het park kunnen blijven slapen. Het plan werd al in 2019 aangekondigd.



Nu blijkt dat de gemeenteraad het project wel ziet zitten. De lokale politiek heeft ingestemd met het aanpassen van het bestemmingsplan, melden regionale media. Dat maakt de bouw van het hotel mogelijk.

Het complex moet verrijzen tussen het entreegebied van Holiday Park en de L529, de weg richting het park. Er wordt gesproken over een hotel met 320 bedden. Vrijgegeven ontwerpen tonen dat het interieur vormgegeven moet worden als een enorme bijenkorf, voortbordurend op Studio 100-karakter Maya de Bij.



Theater

Het eerste hotel binnen de Plopsa Group opende dit jaar bij Plopsaland De Panne. Dat 117 kamers tellende complex is aangekleed als een klassiek theater. Ook voor Plopsa Coo, gelegen in de Belgische Ardennen, wordt gedacht aan een eigen hotel.