Legendia

Verontrustende verhalen uit Pools pretpark: 'Zo bizar en zo onveilig'

Een Vlaamse pretparkfan die onlangs in Polen was, heeft naar eigen zeggen bizarre dingen meegemaakt in attractiepark Legendia. Dennis Janssen was stomverbaasd toen hij zag hoe het Poolse pretpark omgaat met veiligheid, vertelt hij in een podcast. Hij trof er meerdere gevaarlijke situaties aan.



Familieachtbaan Dream Hunters Society spande de kroon. "Die werd op een bizarre en op een behoorlijk onveilige manier gedraaid door de medewerkers daar", zegt Janssen in een aflevering van de podcast Ochtend in Pretparkland. In een half uur tijd zag hij hoe drie karretjes de kettinglift niet haalden.

"De medewerker moest het karretje wegduwen uit het station. En als dat karretje te zwaar was, dan haalde die net de anti-rollback op de lifthill niet, waardoor dat-ie dus terug richting het station begon te rollen en de medewerker dus door het draaiende parcours heen moest gaan wandelen om dat karretje op de lifthill te gaan duwen."



Remmen

Ook de remmen van de achtbaan werkten op een merkwaardige wijze. "Dat werd ook met een ketting gedaan, wat voor een vrij harde klap zorgde." Bovendien werden de remketting en de ketting op de lift, tot verbazing van Janssen, met de hand bediend door een personeelslid.



"Wat ervoor zorgde dat de medewerker het grootste gedeelte van de tijd aan een grote oude draaiknop stond te draaien, die eruitzag of die nog persoonlijk door Lenin gemaakt was, puur om de luchtdruk van de remmen af te halen als het karretje stilstond. Dat zag er zo bizar en zo onveilig uit."



Levensgevaarlijk

"Zo levensgevaarlijk", reageert co-presentator Erwin Taets. "Het was ontzettend sketchy", bevestigt Janssen. "Ik weet niet hoe het is gebeurd, maar ik heb mijn leven voorlopig nog." Ook in de rest van Legendia bleek veiligheid niet bepaald hoog in het vaandel te staan. "En waren hier een aantal dingen die zo bizar waren..."



Zo zag de fan hoe een medewerker van de achtbaan Lech Coaster steeds over de trein heen stapte nadat hij op de startknop had gedrukt. "Er moet maar eens iets misgaan, of je moet maar een keer per ongeluk verkeerd kijken, of er moet maar ergens een voet blijven vastzitten. Dat kan wel echt heel gevaarlijk zijn."



Noodstop

Ook bij de vorig jaar geopende wildwaterbaan Dolina Jagi was Janssen met stomheid geslagen. Die attractie bleek bemand te worden door één personeelslid. "Er stond dus met andere woorden niemand bij camera's of niemand in de buurt van een noodstop. Er stond er geen."



Het zou voor levensgevaarlijke situaties kunnen zorgen, realiseert de Vlaming zich. "Als er niemand doorheeft dat er halverwege het parcours iemand in het water is gevallen, dan kan het zomaar zijn dat je in dat water blijft liggen en het niet meer kunt navertellen."



Keuring

Al met al vraagt Janssen zich af hoe het park ermee wegkomt. "Er waren genoeg momenten waarvan ik dacht: hoe is dit überhaupt door een keuring heen kunnen komen? En hoe keurt een keurder dit goed?"