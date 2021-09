Attractiepark Toverland

Toverland gaat geld vragen voor spookhuizen tijdens Halloween Nights

Bezoekers van de Halloween Nights in Toverland moeten dit jaar losse tickets kopen voor de spookhuizen en walkthroughs. In het verleden zaten alle halloweenattracties inbegrepen bij de entreeprijs. Vorig jaar introduceerde het Limburgse attractiepark een nieuw spookhuis - Maison de la Magie - voor 7,50 euro per persoon. Nu gaan meer belevingen geld kosten, melden ingewijden aan Looopings.



In 2021 moet ook bijbetaald worden voor de spookhuizen Fear the Woods en The Dollhouse en de walkthroughs The Witches Forest en 20 Years of Fear, die in het verleden gratis waren. Kaartjes gaan 5 euro per stuk kosten. Bovendien komt er een speciale vip-pas waarmee álle halloween-extra's te bezoeken zijn.

Bij concurrenten als Walibi Holland, Movie Park Germany en Bobbejaanland is betalen voor spookhuizen al langer de norm. Jaren geleden wilde Toverland daar nog niets van weten. "Het is een principekwestie", vertelde een woordvoerder in 2014. "Wij vinden gewoon: mensen betalen voor een attractiepark, om naar Halloween te komen. Dan gaan wij niet extra geld vragen voor een kleiner gedeelte of een extra attractie."



Geïnvesteerd

Zeven jaar later kiest Toverland voor een andere strategie. Men kan haast niet anders, gezien de concurrentie en de bedragen die de tegenwoordig in het evenement geïnvesteerd worden. De kwaliteit van de Halloween Nights is de afgelopen jaren fors toegenomen.



Voor het publiek heeft het werken met aparte entreebewijzen ook voordelen. Dankzij afgebakende tijdsloten kan Toverland de capaciteit in goede banen leiden, wat zorgt voor beheersbare wachttijen. De afgelopen jaren ontstonden op drukke momenten gigantische wachtrijen bij de haunted houses en walkthroughs. Die zijn dit jaar ongetwijfeld verleden tijd.



Gratis

Abonnementhouders van Toverland hoeven niet voor elk spookhuisbezoek de portemonnee te trekken. Zij krijgen per dag gratis toegang tot één spookhuis of walkthrough naar keuze. De scare zones blijven voor iedereen vrij toegankelijk. Dat is inclusief de Cake Walk in het horrorgebied Cirque, die dit jaar terugkeert.