Efteling

Componist onthult: zo is de soundtrack van Efteling-show Caro gemaakt

Hoe is de soundtrack van de Efteling-theatervoorstelling Caro tot stand gekomen? Efteling-huiscomponist René Merkelbach was verantwoordelijk voor de muziek van de familieshow, die sinds kort weer wordt opgevoerd in het Efteling Theater. In een bijzondere podcastaflevering laat hij aan de hand van fragmenten horen hoe die muziek laag voor laag is opgebouwd.



Efteling-podcast Kleine Boodschap laat Merkelbach uitgebreid vertellen wat de gedachte achter de Caro-soundtrack is en wat erbij kwam kijken om de muziek te componeren, op te nemen en af te mixen in de theaterzaal. Ondertussen worden de deuntjes minutieus geanalyseerd, onder meer door de verschillende instrumenten los van elkaar af te spelen.

De componist vertelt uitgebreid over zijn inspiratiebronnen, zijn samenwerking met het Draaiorgelmuseum in Haarlem en over hoe hij geluiden van de echte Stoomcarrousel uit de Efteling in de muziek verwerkt heeft. Het zorgt voor een exclusief inkijkje in het ontwikkelingsproces.



PandaDroom

Terloops schudt Merkelbach enkele anekdotes uit zijn mouw over het componeren van de muziek voor bijvoorbeeld Baron 1898 en Raveleijn. Verder vertelt hij waarom muziek van bijvoorbeeld Assepoester, Symbolica en PandaDroom terugkomt in Caro. De aflevering duurt ruim 75 minuten.