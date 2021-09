Walibi Holland

Walibi Holland denkt dat Halloween Fright Nights toch zonder coronabewijzen kunnen

Walibi Holland gaat er bij nader inzien van uit dat coronabewijzen dit jaar toch niet nodig zijn bij de Halloween Fright Nights. Vorige maand werd bekend dat bezoekers van het horror-evenement in oktober verplicht een vaccinatie-, herstel- of testbewijs moeten tonen. Sinds de laatste persconferentie van het kabinet staat dat plan echter op losse schroeven.



Volgens branchevereniging Club van Elf zijn coronabewijzen namelijk alleen noodzakelijk bij evenementen met een evenementenvergunning. Halloweenfestivals worden gezien als "een avondopenstelling in een doorstroomlocatie, waarvoor juridisch gezien geen coronatoegangsbewijs verplicht is".

Walibi heeft daar wel oren naar. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de Halloween Fright Nights te laten doorgaan zónder Testen voor Toegang. Er is echter nog geen definitieve beslissing over genomen. Dat hangt ook af van wat de Veiligheidsregio Flevoland erover te zeggen heeft.



Optie

"Walibi had coronatoegangsbewijzen als optie toen er nog geen kabinetsbesluit en duidelijkheid was", vult Club van Elf-directeur Kees Klesman aan. "Dat is er nu wel."



Een woordvoerster van het pretpark kan nog geen absolute zekerheid geven. "We overwegen verschillende scenario's en komen hoogstwaarschijnlijk maandag met meer informatie", laat ze aan Looopings weten.



Personeel

Voor Walibi Holland zou de ommezwaai betekenen dat marketingmateriaal en andere uitingen - intern en extern - op grote schaal aangepast moeten worden. Ook voor het personeel zou er een hoop veranderen. Medewerkers met bezwaren tegen vaccineren en testen, waaronder halloweenacteurs, kunnen dan bijvoorbeeld gewoon aan het werk.