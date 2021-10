Kermis

Toch geen coronabewijzen nodig op kermis in Leiden

Bezoekers van de oktoberkermis in Leiden hoeven komend weekend toch geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Vorige maand werd gecommuniceerd dat men zou gaan werken met coronabewijzen, als eerste grote kermis in Nederland. Dankzij de meest recente landelijke versoepelingen kan de regel geschrapt worden.



Kermissen worden, net als pretparken en dierentuinen, door de overheid gezien als doorstroomlocaties. Bij de entree is het tonen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs niet nodig. Afstand houden hoeft sinds kort ook niet meer.

De kermis is kort maar krachtig: het evenement duurt van zaterdag 2 tot en met maandag 4 oktober. Er staan verschillende grote attracties, waaronder Airborne, Around the World XXL, Break Dance, Fire Department, Happy Spider, Miami Trip, Snow Jet, Super Mouse en Thriller.



Reuzenrad

Ook reuzenrad Sky Vision is van de partij, ondanks een ongeluk waarbij donderdagmiddag enkele gondels beschadigd raakten.