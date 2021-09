Efteling

Restricties voor Efteling-personeel opgeheven: medewerkers weer gratis het park in

Medewerkers van de Efteling kunnen in hun vrije tijd weer onbeperkt gratis naar het attractiepark. Sinds de start van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 golden er beperkingen voor het personeel. Die restricties zijn nu geschrapt.



In eerste instantie mochten werknemers helemaal geen gratis dagje Efteling meer plannen, om voorrang te geven aan betalende bezoekers. In september vorig jaar werd bekend dat medewerkers weer langs konden komen, maar alleen op doordeweekse dagen.

Voor het hoogseizoen van 2021, dat liep van 9 juli tot en met 5 september, werden nog strengere regels in het leven geroepen. Van de 59 zomerdagen in juli, augustus en september konden medewerkers slechts op acht dagen in juli gratis naar de Efteling, mits ze vrij waren. Verder heeft men iedereen met een personeelsabonnement één ticket geschonken, dat gebruikt kon worden in de zomermaanden.



Misleidend

Tegelijkertijd verschenen in het park posters waarop vacatures gepromoot werden, met de ietwat misleidende tekst "Als medewerker krijg je gratis toegang tot de Efteling!". Dat is pas sinds vorige week het geval. De Efteling kampt al maanden met een groot personeelstekort, met name in de horeca.