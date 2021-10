Efteling

Nieuwe Efteling-voorstelling op tournee door Nederland en België

De Efteling heeft afgelopen weekend een nieuwe reizende theatervoorstelling voorgesteld aan het publiek: De Grote Efteling Koekoek Show. Na try-outs in Nieuwegein en Heerhugowaard vond zondag de première plaats in Eindhoven. De productie heeft een andere opzet dan de familiemusicals die de Efteling normaal gesproken neerzet.



De Grote Efteling Koekoek Show, bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar, wordt beschreven als "een show vol humor, interactie, experimenten, spanning, grappen en avontuur". Acteurs Sebastiaan Frowijn en May Hollermann trakteren toeschouwers op een zogenaamd kijkje achter de schermen van de Efteling.

Bezoekers ontdekken dat het hele attractiepark wordt aangestuurd met behulp van één raadselachtige machine, die naar het theater is gehaald. Vanuit de zaal wordt als het ware verbinding gelegd met de Efteling, door middel van vooraf opgenomen filmpjes. Daarin is ook een rol weggelegd voor directeur Fons Jurgens.



Hackers

Als er plotseling hackers opduiken, dreigt de magie van de Efteling in gevaar te komen. Ze blijken op zoek te zijn naar een geheime locatie in het hart van het park. Het publiek wordt ingeschakeld om mee te zoeken naar die plek, zodat ze de hackers voor kunnen zijn.



In de show is er ook aandacht voor de échte historie van de Efteling, bijvoorbeeld door een eerbetoon te brengen aan ontwerper Anton Pieck en uitvinder Peter Reijnders.



Mei 2022

De komende maanden is de 75 minuten durende voorstelling onder meer te zien in Oss, Antwerpen, Roermond, Maastricht, Roosendaal, Hasselt, Purmerend, Venlo, Amstelveen, Den Haag, Nijmegen, Almere, Enschede, Apeldoorn, Rotterdam, Breda en Tilburg. Het tournee loopt tot en met mei 2022.