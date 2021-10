Attractiepark DippieDoe

DippieDoe wordt DippieBoe: Brabants pretpark haalt kermisspookhuis binnen

Pretpark DippieDoe gaat dit najaar door het leven als DippieBoe. Tijdens de herfstvakantie, van dinsdag 26 tot en met zondag 31 oktober, viert het Brabantse attractiepark Halloween met een extra attractie. Bezoekers kunnen loopspookhuis Nightmare Castle ontdekken, afkomstig van de kermis.



Ook worden er vuurshows en illusieshows opgevoerd. Verder zijn er extra activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, zoals dansacts, straattheater, spooktochten en griezeldisco's. Het park in Best spreekt over "een griezelig halloweenparadijs voor de allerkleinsten".

DippieBoe vindt plaats van 12.00 tot 21.00 uur. Vanaf 18.00 uur laten de griezels zich zien. Men bedacht een achtergrondverhaal over een bibliotheek waar de bliksem is ingeslagen, waardoor de personages uit de boeken tot leven zijn gekomen.



Piraten

Er wordt gewerkt met vier themazones, die in het teken staan van vogelverschrikkers, dansoptredens, piraten en heksen. Bezoekers mogen verkleed komen. Tickets kosten 14,95 euro. Er zijn ook avondkaarten, geldig vanaf 17.00 uur, voor 9.95 euro.