Europa-Park

Nieuwe bioscoopfilm met Europa-Park-figuren in première

In Duitsland gaat vandaag de nieuwe bioscoopfilm Happy Family 2 in première, een vervolg op de animatiefilm Happy Family uit 2017. Pretparkfans zullen de personages herkennen uit Europa-Park én Phantasialand.



De Happy Family-films worden geproduceerd door MackMedia, een zusterbedrijf van Europa-Park en attractiebouwer Mack Rides. De 4D-bioscoop van Europa-Park vertoonde in 2016 al een korte Happy Family-film. Figuren uit de film komen ook voor in Europa-Parks spookhuis Geisterschloss.

Daarnaast staat de overdekte achtbaan Crazy Bats in Phantasialand - voorheen Temple of the Night Hawk - sinds 2019 in het teken van drie vleermuizen uit de Happy Family-producties.



Verenigde Staten

De nieuwe Happy Family-speelfilm ging afgelopen maand al in première in de Verenigde Staten, Mexico en Spanje, onder de noemer Monster Family 2. Vanaf vandaag draait de film in Duitsland. Onder meer Rusland, Denemarken, Hongarije, Zweden en Portugal volgen de komende maanden. Vooralsnog wordt de film niet uitgebracht in Nederland.



Het verhaal gaat over een familie waarvan de gezinsleden in monsters veranderen: een vampier, een weerwolf, een mummy en Frankenstein. In het tweede deel worden ze geconfronteerd met monsterjager Mila Starr. De regie is wederom in handen van Holger Tappe, die ook verschillende andere 4D-films voor Europa-Park regisseerde.