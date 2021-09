Nieuws

Vaccinatie- en testbewijzen: wat doen de Nederlandse pretparken en dierentuinen?

Gaan de Nederlandse attractie- en dierenparken wel of geen coronatoegangsbewijzen vragen van hun bezoekers? Die vraag leeft bij heel veel pretparkfans en -medewerkers sinds het kabinet aankondigde dat verschillende sectoren binnenkort met vaccinatie-, herstel- of testbewijzen moeten werken. Voor branchevereniging Club van Elf zijn de basisregels duidelijk, vertelt directeur Kees Klesman aan Looopings.



Doorstroomlocaties als pretparken, dierentuinen, musea en kermissen hoeven bij de poort sowieso geen coronabewijzen te vragen. Ook personen zonder vaccinatie of negatief testresultaat blijven dus welkom.

Bij restaurants met tafelbediening zal een coronabewijs wél verplicht zijn, meldt de Club van Elf na gesprekken met de autoriteiten. Voorbeelden zijn Polles Keuken in de Efteling, The Flaming Feather in Toverland, Cartwright's in Attractiepark Slagharen en het Pannenkoekenrestaurant in Duinrell. Voor terrassen in de openlucht gaat een uitzondering gelden.



Afhaallocaties

Klesman verwacht dat de parken over het algemeen meer afhaallocaties zullen inzetten. "Net als in 2020 het geval was. Toen ging dat heel goed. Men zorgt dat er voor alle gasten de gelegenheid komt om een hapje en drankje te krijgen, met of zonder coronatoegangsbewijs."



De Club van Elf gaat ervan uit dat coronabewijzen níet nodig zijn bij theatershows en bioscopen in de parken. "Het gaat dan om voorstellingen die gezien worden als een attractie", aldus Klesman. "Dan gelden dezelfde regels als bij achtbanen."



Zeeleeuwenshows

Bezoekers hoeven in dat geval geen QR-code te laten zien bij bijvoorbeeld paardenshow Raveleijn en 4D-film Fabula in de Efteling, 4D-theater El Teatro in Attractiepark Slagharen, het Magiezijn in Toverland, de Kwakus Kwebbel Show in Duinrell en de zeeleeuwenshows in Ouwehands Dierenpark en Wildlands Adventure Zoo Emmen.



De brancheorganisatie houdt nog wel een slag om de arm. "We hebben vorig jaar ervaren hoe er lokale verschillen kunnen optreden. Dat kan voor de parken onderling heel lastig zijn." De komende week moet alles duidelijk worden. "Er zijn nog vragen te beantwoorden, binnen en buiten de dagrecreatie."



Capaciteit

De nieuwe regels gaan op zaterdag 25 september in. Vanaf die datum hoeven bezoekers nergens meer anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Beperkingen op het gebied van capaciteit verdwijnen. Bij de attracties kunnen alle zitplaatsen gevuld worden, wat gunstig is voor de capaciteit en de wachttijden. Bovendien kunnen strepen, hekken en schotten in wachtrijen eindelijk verwijderd worden.



Reserveringen zullen lang niet overal verdwijnen, weet Klesman. "Omdat gasten dit wel erg prettig vinden. Men is zeker van toegang en de spreiding in de tijd geeft een gevoel van rust. De ervaring leert dat het beter spreiden van de bezoekers de beleving verbetert."



Halloweenfestivals

Evenementen in attractieparken zijn een verhaal apart. In oktober staan er grote halloweenfestivals op de planning voor bijvoorbeeld Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn en Toverland. Het kabinet wil dat bezoekers van evenementen een vaccinatie-, herstel- of testbewijs op zak hebben.



Volgens het woordenboek is een evenement een "georganiseerde, grootschalige gebeurtenis". De parken bekijken de situatie echter door een juridische bril. Zij beweren - net als vorig jaar - dat hun halloween-evenementen in werkelijkheid geen evenementen zijn, omdat er geen evenementenvergunning voor aangevraagd hoeft te worden. In dat geval zouden coronabewijzen niet nodig zijn.



Gecontroleerde omgeving

"Het coronatoegangsbewijs is voor locaties met een horecavergunning óf voor samenkomsten waarvoor een evenementenvergunning nodig is", verduidelijkt Klesman. "Halloween is een avondopenstelling in een doorstroomlocatie, waarvoor juridisch gezien geen coronatoegangsbewijs verplicht is. Het is geen geplaceerd evenement: mensen blijven in beweging in een gecontroleerde omgeving, in een vast patroon."