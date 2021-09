Walibi Belgium

Walibi Belgium: pretpark heropent op 2 oktober, Halloween vanaf 16 oktober

De geplande heropening van Walibi Belgium kan begin oktober doorgaan zoals gepland. Vanaf zaterdag 2 oktober zijn bezoekers weer welkom in het Waverse attractiepark, dat twee maanden geleden zwaar getroffen werd door overstromingen. Sindsdien zijn de poorten gesloten.



Veel technische installaties in het park raakten onbruikbaar door waterschade. Walibi Belgium had het financieel al lastig door toedoen van de coronacrisis, in een jaar waarin het park 25 miljoen euro investeerde in een nieuwe achtbaan. Daar kwam de onverwachte sluiting van tweeënhalve maand, midden in het hoogseizoen, bovenop.

"Het gevolg was een titanenwerk voor de ploegen van het park", meldt een woordvoerster. "Al twee maanden lang zetten zij zich onophoudelijk in om alles te reinigen, te ontsmetten, te inspecteren en te herstellen."



Mondmaskerplicht

Vanaf nu worden er weer tickets verkocht voor oktober en november. Volwassenen betalen online tijdelijk het kindertarief van 38 euro. Voorlopig blijven de coronamaatregelen ongewijzigd. Dat wil zeggen: een beperkte capaciteit en een mondmaskerplicht voor personen vanaf 12 jaar.



Walibi kondigde eerder aan dat het halloweenseizoen dit jaar "spectaculairder dan ooit" zou worden. De halloweenperiode duurt van 16 oktober tot en met 7 november. Details zijn nog niet bekendgemaakt. "Die spectaculaire plannen bijven nog even een goed bewaard geheim", zegt de voorlichtster.



Aqualibi

Ook de installaties van Walibi's waterparadijs Aqualibi raakten beschadigd door het extreme noodweer van juli. Voor het overdekte zwembad is nog geen heropeningsdatum bekend.