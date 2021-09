Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark belooft nu al: bij ons geen vaccinatie- of testbewijzen

Het Noord-Hollandse pretpark Speelpark Oud Valkeveen weigert te gaan werken met vaccinatie- of testbewijzen. Als coronatoegangsbewijzen verplicht worden voor de Nederlandse attractieparken, gaat Speelpark Oud Valkeveen daar niet in mee.



Op dit moment is officieel nog niet duidelijk wat voor plannen het kabinet heeft met doorstroomlocaties als pretparken, dierentuinen en musea. Toch besloot Speelpark Oud Valkeveen op voorhand alvast een PR-bureau in te schakelen om een persbericht uit te sturen. Daarin wordt de mogelijke komst van een coronabewijs neergesabeld.

"Speelpark Oud Valkeveen weigert mee te doen aan de op handen zijnde overheidsbeleid waarbij voor toegang tot het speelpark een vaccinatie- of testbewijs zou moeten worden overhandigd", valt te lezen.



Gezond

Directeur Jan Willem de Langen wil dat "oma's, leerkrachten of mensen die bijvoorbeeld een schoolreis begeleiden" het park kunnen bezoeken "zonder dat zij verplicht worden te bewijzen dat zij gezond zijn".



Eigenaar Michael van de Kuit vult aan: "Aan een test- of vaccinatiesamenleving wensen wij niet mee te werken. Alle kinderen moeten gewoon lekker onbezorgd bij ons kunnen komen spelen, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn en de kinderen van ouders die niet gevaccineerd zijn."



Persconferentie

Eerder liet branchevereniging Club van Elf ook al weten dat vaccinatie- en testbewijzen niet thuishoren in attractie- en dierenparken. Andere sectoren, zoals de horeca, moeten later deze maand waarschijnlijk wel coronabewijzen gaan hanteren. Morgen volgt daar een persconferentie over.