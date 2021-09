Attractiepark Toverland

Toverland staat stil bij twintigjarig jubileum tijdens Halloween Nights 2021

Toverland gaat tijdens de Halloween Nights van 2021 aandacht besteden aan het twintigjarig bestaan van het Limburgse attractiepark. Het duistere doolhof Trapped wordt voor de gelegenheid getransformeerd tot een labyrint met de naam 20 Years of Fear.



Daar komen bezoekers bekende halloweenkarakters tegen uit de afgelopen twee decennia, zoals een zombiebruid. Toverland vierde al in openingsjaar 2001 voor de eerste keer Halloween, hetzij op een bescheiden manier.

De walkthrough-attractie bevindt zich in de Tovertuin, naast het overdekte themagebied Land van Toos. Overdag is het labyrint geschikt voor kinderen. Buiten de halloweenperiode, als er geen acteurs rondlopen, wordt het doolhof Dwaalhof genoemd.



Spookhuizen

Naast 20 Years of Fear keren de bekende belevingen van de voorgaande jaren terug. Dat zijn de drie spookhuizen Fear the Woods, The Dollhouse en Maison de la Magie, de walkthrough The Witches Forest en de vijf scare zones Cirque, Fiesta de Los Muertos, DesTroy, Shadows of the Sea en Morgana's Frozen Knights.



Of Toverland dit jaar met coronatoegangsbewijzen gaat werken, zoals Walibi Holland wel doet tijdens de Halloween Fright Nights, is nog niet duidelijk. Daarover brengt het park volgende week meer informatie naar buiten.