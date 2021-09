Efteling

Efteling twijfelt over toevoeging contactloos betalen bij Ezeltje Strek Je

De Efteling weet nog niet zeker of het in de toekomst mogelijk wordt om contactloos te betalen bij Ezeltje Strek Je in het Sprookjesbos. Nu moeten bezoekers nog een muntje van 50 eurocent inwerpen om de ezel een Efteling-dukaat uit te laten poepen. Aangezien Nederlanders steeds minder vaak contant geld bij zich hebben, wordt de roep om een alternatief luider.



Het attractiepark zou ervoor kunnen kiezen om een modernere betaalmogelijkheid te installeren, zodat de ezel ook geactiveerd kan worden met een bankpas of telefoon. Afgelopen maand werd dat idee op Twitter geopperd door een Efteling-fan. Daar kwamen meerdere positieve reacties op.

Voor de Efteling is het echter nog geen uitgemaakte zaak, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Het is best een moeilijke afweging", geeft hij toe. "De handeling van het betalen met een muntje is een stukje nostalgie, maar contactloos betalen zou het wel wat eenvoudiger maken."



Beslissing

Vanwege de wisselende meningen is er intern nog geen definitieve beslissing over genomen. "Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen om het aan te passen."



Ezeltje Strek Je is al sinds 1956 in de Efteling te vinden, naar een ontwerp van Anton Pieck. Oorspronkelijk stond het dier bij de oude Speeltuin. In 1984 werd de ezel verplaatst naar het Herautenplein in het Sprookjesbos, waar in 1999 een herberg verscheen. Dat maakte de vertelling Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je, Knuppel uit de Zak compleet.



Chocolade

In de beginjaren waren de munten van chocolade, maar sinds begin jaren zeventig poept het sprookjesfiguur plastic munten met sprookjesfiguren en -taferelen erop.