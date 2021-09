Efteling

Efteling verrast door Pardoes-muziek op vliegveld Singapore

De Efteling reageert verrast op beelden van een hypermodern vliegveld in Singapore. In een video van de onlangs geopende luchthaven Jewel Changi Airport is de muziek te horen van de Pardoes Promenade uit het Kaatsheuvelse attractiepark, gecomponeerd door René Merkelbach.



Een 44 minuten video van YouTube-kanaal Singapore Walking Tours TV brengt het volledige vliegveld in beeld. Na ongeveer 15 minuten klinkt op de achtergrond de Pardoes Promenade-soundtrack. Kennelijk vond men het Pardoes-deuntje zeer geschikt als winkel- en wandelmuziek.

"We waren hier niet van op de hoogte", laat een Efteling-woordvoerder aan Looopings weten. Voorlopig is het park niet van plan om stappen te ondernemen. "We vinden het grappig dat deze bekende Efteling-muziek zelfs opduikt in Azië."



Symbolica

Huiscomponist Merkelbach bedacht de soundtrack in 2000. Sinds 2012 klinkt een vernieuwde versie van het nummer. Die uitvoering is ook te vinden op muziekplatforms als Spotify. Variaties op de melodie komen ook voor in pannenkoekenrestaurant Polles Keuken en darkride Symbolica.