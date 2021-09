Efteling

Efteling zoekt oplossing voor kapot waterbed bij speelgebied Nest

Is het waterbed bij de nieuwe Efteling-attractie Nest een miskoop? Het speelgebied voor kinderen werd eind mei officieel geopend. Eén van de opvallendste onderdelen is een groot waterbed in het hart van het speelbos. Dat speeltoestel is echter vaker defect dan toegankelijk.



In juni, enkele weken na de opening, werd duidelijk dat het waterbed buiten gebruik was vanwege een productiefout. Er werden hekken omheen gezet. Even later kwam de fabrikant met een oplossing, maar die bleek van korte duur.

Sinds half augustus is het waterbed opnieuw kapot. "We zijn nu op zoek naar een permanente oplossing", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Daarover overleggen we momenteel met de leverancier."



Baldadigheid

Ook andere onderdelen van Nest hebben last van slijtage of baldadigheid. Op verschillende plekken zijn beschadigingen zichtbaar. Nest is ontworpen voor kinderen met en zonder een beperking. Normaal gesproken kunnen rolstoelers bijvoorbeeld ook spelen op het waterbed. Het speelbos ligt tussen De Vliegende Hollander en de Game Gallery.