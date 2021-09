Efteling

Komende weken ongepland onderhoud bij Efteling-achtbaan Joris en de Draak

Wie binnenkort naar de Efteling gaat, moet rekening houden met langere wachttijden bij Joris en de Draak. Bij de houten achtbaan vinden vanaf vandaag ongeplande werkzaamheden plaats. Daardoor is de komende weken steeds maar één van de twee banen geopend.



Deze week wordt de Water-baan onder handen genomen, volgende week is de Vuur-baan aan de beurt. De exacte timing is afhankelijk van hoe snel de werkzaamheden verlopen, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Normaal gesproken is slechts één van de twee banen toegankelijk voor bezoekers met een handicap. De Efteling zorgt voor een oplossing, zodat invaliden tijdens de onderhoudsperiode toch altijd gebruik kunnen maken van de attractie.



Capaciteit

De capaciteit, die al onder druk stond door de coronamaatregelen, ligt nu nóg lager. Vanmiddag - een doordeweekse dag buiten de schoolvakantie - staan bezoekers zo'n tachtig minuten in de rij voor een achtbaanritje.



"Het gaat om noodzakelijk onderhoud dat eerder uitgevoerd moet worden dan de geplande onderhoudsperiode in november", legt de voorlichter uit. Joris en de Draak is van 8 tot en met 26 november volledig buiten gebruik voor een renovatie.