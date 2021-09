Efteling

Fabelvis in Efteling-attractie Symbolica al maanden roerloos: 'Moeilijk op te lossen'

De enorme Fabelvis in de Efteling-attractie Symbolica staat al maanden stil. Bezoekers die een tour maken door het Paleis der Fantasie worden normaal gesproken verrast door een enorme vis die achter het glas van een betoverde plantenkas naar beneden duikt. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer.



Door een technisch probleem hangt het dier voortdurend op dezelfde plek. Al in november vorig jaar kampte de vis met een storing. In december moest de Efteling gesloten worden vanwege de coronacrisis. Toen het attractiepark in mei 2021 weer openging voor publiek, werkte het gevaarte nog steeds niet.

Wat is er aan de hand? Een woordvoerder van de Efteling spreekt over "een storing die moeilijk op te lossen is". "Om die reden blijft de vis tijdelijk stilstaan." De voorlichter weet nog niet wanneer het defect verholpen kan worden. De afgelopen jaren had de Fabelvis vaker last van technische complicaties.