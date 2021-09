Kermis

Kinderen kunnen messen winnen op kermis in Zaandam: politie grijpt in

Op de kermis van Zaandam heeft de politie zaterdagavond meerdere messen in beslag genomen. Die waren te winnen bij verschillende kermisspellen. Burgemeester Jan Hamming (PvdA) van de gemeente Zaanstad wil niet dat wapens gezien worden als prijzen, zeker niet voor kinderen.



"De kermis is een plek voor plezier", meldt hij op zijn Facebook-pagina. "Helaas is de kermis ook een plek waar je wapens of nepwapens kan winnen. Ik vind dat we dat met elkaar niet moeten willen."

De politie heeft ingegrepen. Alle aangetroffen messen zijn in beslag genomen. Volgens Hamming stelden de exploitanten zich welwillend op. "Vanaf nu geen wapens of nepwapens meer op de kermis in Zaanstad. Maar wat mij betreft gebeurt dit overal in Nederland."



Drempel

Een principekwestie, zo legt de burgemeester uit. "We moeten het niet normaal vinden om wapens te kunnen winnen bij spellen voor kinderen. Of dit nu echte messen zijn of namaakvuurwapens. Wapens moeten de stad uit en we moeten de drempel voor onze jeugd verhogen, niet verlagen."