Efteling

Reserveren blijft drama voor Efteling-abonnees: nauwelijks plek in de weekenden

De Efteling blijft abonnementhouders op de proef stellen. In juli en augustus waren er al opvallend weinig tijdsloten beschikbaar voor abonnees. Maar ook nu het hoogseizoen achter de rug is, vissen zij vaak achter het net. Ondertussen zijn er nog wel voldoende losse tickets verkrijgbaar voor dagbezoekers, voor 43 euro per stuk.



Abonnementhouders kunnen voor de komende weekenden alleen nog tijdvakken reserveren na 17.00 uur. Wie 199 euro betaalt voor een jaar lang toegang tot de Efteling, heeft in de praktijk momenteel twee keuzes: doordeweeks langskomen of genoegen nemen met een paar uurtjes Efteling in de avond.

Dat er tegelijkertijd nog wel volop plekken zijn voor mensen die nog een entreebewijs moeten bestellen, zorgt voor heel wat boze reacties op social media. Op de officiële Facebook-groep voor Efteling-abonnees regent het klachten.



Derderangs

"Ik wil gerust komen maar dan krijg je te horen dat er voor abonnementhouders geen plaats meer is", verzucht Raf Willems. "Ik pak geen abonnement meer zolang het reserveren nog geldt", schrijft Monique van Raak. Marco van der Pol: "Het zou de Efteling sieren om eens een ruime handreiking richting de abonnementhouders te maken nadat ze de hele zomer als derderangs gasten behandeld zijn."



Lindsey Jansen heeft naar eigen zeggen al spijt van haar abonnement. "Als abonnementhouder is het niet mogelijk om überhaupt een keer een hele dag te gaan in het weekend", concludeert Natasja de la Rie. Franka Kievit: "Drie weken vooruit boeken voor een paar uurtjes is niet mijn idee van een abo."



Belachelijk

"Je komt er gewoon niet tussen", meldt Karin Janse. Jill Steensma vindt het "belachelijk". "Volgens mij hebben wij de gehele lockdown trouw betaald."



De Efteling noemt de situatie "vervelend". "Houd onze website goed in de gaten, het komt regelmatig voor dat er op het laatste moment nog tijdsloten openstaan", krijgen teleurgestelde abonnementhouders als antwoord. "Verder adviseren we om ver van tevoren al te reserveren."



Onacceptabel

Twitter-gebruikers pikken dat niet. "Komende drie weken kun je dus gewoon niet reserveren voor de Efteling in het weekend, daar betaal je dan elke maand geld voor", zegt ene Sven. "Het is werkelijk onacceptabel en belachelijk."



Hij krijgt veel bijval. "Jullie zitten blijkbaar in de business van zo veel mogelijk tickets en abonnementen verkopen voor zo weinig mogelijk toegang", reageert Kristof. Sonja: "Je neemt toch geen abonnement om ver van tevoren te reserveren. Die neem je omdat je wilt gaan wanneer je maar wilt."