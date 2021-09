Plopsaland De Panne

Emotioneel moment tijdens Studio 100-feest in Plopsaland: originele stem Samson nog één keer terug

Danny Verbiest, de originele stem van de pratende hond Samson, heeft voor een emotioneel moment gezorgd tijdens een Studio 100-feestavond in Plopsaland. Ter ere van het 25-jarig bestaan van Studio 100 werden oprichters Gert Verhulst, Hans Bourlon én Verbiest samen op het podium geroepen. Daar liet Verbiest nog één keer horen hoe Samson in zijn jaren ook alweer klonk.



In Plopsaland De Panne vond zaterdagavond het 25 Jaar Studio 100 Festival plaats voor 16-plussers. Zij konden luidkeels meezingen met de nummers uit hun jeugd. Verbiest, die deze maand 76 wordt, werd aangekondigd als de man "die Samson heeft leren praten".

Vervolgens sprak hij het publiek kort maar krachtig toe als de hond. Niet alleen voor de aanwezige toeschouwers was dat een bijzondere gewaarwording: Verhulst, die decennialang naast Verbiest optrad, moest een traantje wegpinken. Hij kreeg daarop een kus van de Samson-acteur.



Berend Brokkenpap

Verbiest stopte zestien jaar geleden met het vertolken van Samson. De rol werd in 2005 overgenomen door Peter Thyssen, bekend als Big uit de tv-serie Big & Betsy. Sinds 2013 zit Dirk Bosschaert achter de hond. Hem kennen we ook als Berend Brokkenpap uit de Piet Piraat-reeks. Het baasje van Samson is tegenwoordig Marie Verhulst, de dochter van Gert.