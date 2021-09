Disneyland Paris

Disneyland Paris zoekt prinsen en prinsessen: audities in Amsterdam

Disneyland Paris is op zoek naar nieuwe prinsen, prinsessen en andere Disney-figuren. In Amsterdam vindt komend weekend een auditie plaats voor mascottes en parade-artiesten. Er wordt gezocht naar personen met lengtes tussen 1.37 en 1.93 meter.



De minimumleeftijd is 18 jaar. Er zijn zowel tijdelijke contracten voor minimaal vier maanden als contracten voor onbepaalde tijd beschikbaar.

"Ben jij dynamisch, creatief, nauwkeurig en punctueel en vind je het leuk om deel uit te maken van een multiculturele omgeving?", staat in de beschrijving. "Je kunt je ervaring op het gebied van entertainment, dans en acteren gebruiken om magische ervaringen te creëren voor onze gasten."



Uitnodiging

Aanmelden kan via de website checkin.disneyauditions.com. Daar is het mogelijk om een profiel aan te maken en een aanmeldformulier in te vullen, met minimaal twee actuele foto's.

Wie door het eerste selectieproces heen is gekomen, ontvangt een uitnodiging voor de auditie van het castingteam. Daarin staat ook de exacte locatie. De auditie vindt plaats op zondag 19 september om 11.45 uur.



Vanwege de coronamaatregelen zijn er in Disneyland Paris momenteel nauwelijks theatershows en geen parades te vinden. Daar moet de komende maanden, tijdens de halloween- en kerstseizoenen, verandering in komen, mits de overheidsregels het toelaten.