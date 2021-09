Disneyland Paris

Hangbrug Disneyland Paris verborgen achter legernetten

In Disneyland Paris vindt een opvallend onderhoudsproject plaats. De grote hangbrug in themagebied Adventureland wordt de komende weken opgeknapt. Eerder deze maand verschenen er metershoge steigers bij de brug. Nu worden de werkzaamheden aan het oog onttrokken met behulp van camouflagenetten.



De touwbrug op Adventure Isle, gelegen tussen de berg Spyglass Hill en de boomhut La Cabane des Robinson, veranderde daardoor in een massieve groene muur. Vanwege de renovatie is het wandelgebied rond de brug deels niet toegankelijk.

Naar verwachting duurt de opknapbeurt tot eind november dit jaar. De brug werd in 2017 ook al gerenoveerd. Toen ontbraken de legernetten.



Kasteel

Op dit moment vinden op meer plekken ingrijpende werkzaamheden plaats in Disneyland Paris. Zo staat het kasteel van Doornroosje al maanden in de steigers en wordt vliegtuigmolen Orbitron langzaam maar zeker opnieuw opgebouwd na een grote renovatie.