Kwalificatie voor kampioenschap Just Dance in Walibi Holland

Walibi Holland was vanmiddag het toneel van een officiële kwalificatie voor het Just Dance Championship 2021. Bezoekers van het pretpark kregen de kans om te laten zien hoe goed ze zijn in het populaire dansspel Just Dance.



Op het grote plein tussen de themagebieden Exotic en Speed Zone, achter Merlin's Magic Castle, stond zaterdagmiddag een heuse Just Dance-caravan. Er werd gebruikgemaakt van een Xbox One met een Kinect-sensor. Voor de beste spelers waren prijzen weggelegd.

Het Nederlandse kampioenschap wordt gesponsord door sportschoolketen Basic-Fit. Er staan in totaal zes kwalificaties op het programma, tussen 14 augustus en 23 oktober. De beste spelers gaan door naar de finale.