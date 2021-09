Sprookjesbos Valkenburg opent 10 meter hoge ballonnenmolen

Sprookjesbos Valkenburg

Het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg heeft een nieuwe attractie geopend. Bezoekers kunnen vanaf dit weekend een ritje maken in een 10 meter hoge ballonnenmolen van de Italiaanse fabrikant SBF-VISA.



De familieattractie van het type air balloons bestaat uit acht gondels voor maximaal 32 personen. Het sprookjespark kocht de molen twee jaar geleden van een ander park. "Sindsdien zijn alle onderdelen volledig gereviseerd", vertelt directeur Mark de Ruiter aan Looopings.

Het nieuwe ontwerp werd gemaakt door de mensen van Sprookjesbos zelf. "Elk boutje is vervangen en alles is gestraald en in een nieuwe lak gezet, conform het ontwerp." De Ruiter zegt trots te zijn op de nieuwe blikvanger, die te vinden is bij de parkeerplaats van het park aan de Heunsbergerweg. "Hij is niet te missen als bezoekers arriveren."



Uitvinder

De naam luidt Calidius, gebaseerd op de term voor 'hete lucht' in het Latijn. Het verhaal gaat over de achterkleinkinderen van een beroemde uitvinder die zijn schetsboek hebben gevonden en op basis daarvan zelf nieuwe machines gaan bouwen. "Dat thema willen we de komende jaren gaan uitbouwen. De eerste ontwerpen liggen klaar."