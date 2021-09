Efteling

Video: Efteling heropent Droomvlucht na brandje in Elfentuin

Droomvlucht in de Efteling is weer open. Vanochtend werd de populaire attractie getroffen door een brandje. De schade viel mee: na herstelwerkzaamheden en controles kon de darkride vanmiddag rond 14.40 uur opnieuw opengesteld worden voor publiek.



De brand ontstond in de Elfentuin. Dat is de derde scène van Droomvlucht, tussen het Wonderwoud en de Sterrentunnel. Er was sprake van rookontwikkeling en schroeischade. Voor bezoekers in de karretjes zijn er geen beschadigingen zichtbaar.

De exacte locatie van de brand is niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder ging het om een gebied van ongeveer een vierkante meter. Dankzij de inzet van medewerkers was de situatie snel onder controle.



Geert Wilders

Droomvlucht is al sinds de opening in 1993 één van de meest geliefde onderdelen van de Efteling. Het nieuws over de brand zorgde even voor paniek bij PVV-leider Geert Wilders, die bekend staat als een groot liefhebber van de attractie. "Vreselijk!", liet hij op Twitter weten.