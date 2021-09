Attractiepark Toverland

Toverland regelt busvervoer voor medewerkers tijdens Halloween Nights

Toverland zet tijdens de Halloween Nights voor het eerst een pendeldienst in voor medewerkers. Personeelsleden zonder eigen vervoer kunnen dan gebruikmaken van busvervoer tussen het attractiepark in Sevenum en de treinstations Eindhoven, Venlo en Helmond.



"Deze pendeldienst haalt de medewerkers op en brengt ze na de werkdag ook weer naar deze locaties terug", legt een woordvoerster uit. Op die manier hoopt men een personeelstekort op te kunnen lossen.

Het initiatief wordt Scare Shuttle genoemd. De minimumleeftijd om in Toverland te werken is 16 jaar. Het gaat om een pilot. "Na afloop zullen we het evalueren en bekijken of we dit vaker gaan aanbieden."



Spookhuis

Toverland wordt het tweede grote attractiepark met een eigen busverbinding voor medewerkers, na Walibi Holland. Wie interesse heeft in een baantje bij de Halloween Nights krijgt de mogelijkheid om binnenkort te komen solliciteren in een spookhuis.