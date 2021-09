Attractiepark Toverland

Toverland voert sollicitatiegesprekken in spookhuis

Toverland laat nieuwe medewerkers solliciteren in een spookhuis. Het Limburgse attractiepark is op zoek naar ruim honderd personeelsleden die tijdens de Halloween Nights willen werken bij bijvoorbeeld restaurants, souvenirwinkels en attracties. Wie interesse heeft, wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in het haunted house Maison de la Magie.



Maison de la Magie is vormgegeven als een verlaten landhuis van een verdwenen illusionist. "Werken tijdens de Halloween Nights is een hele beleving", vertelt personeelsmanager Pleun Bazen. "Daarom nodigen wij medewerkers in spé uit voor een spookachtige sollicitatie, zodat zij alvast kunnen ervaren of ze het aandurven."

Vermoedelijk heeft het park nog wat verrassingen in petto voor de sollicitanten. "Of het landhuis tijdens het sollicitatiegesprek daadwerkelijk verlaten is, moet nog blijken", zegt de manager. Geïnteresseerden zónder stalen zenuwen kunnen ook veilig op kantoor solliciteren.



Minimumleeftijd

De gesprekken in het spookhuis vinden plaats op donderdag 16 en donderdag 23 september, tussen 14.00 en 18.00 uur. Aanmelden kan via de website van Toverland. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.



Er staan dertien Halloween Nights op de planning: 9 oktober, 16 oktober, 21 tot en met 24 oktober, 26 tot en met 31 oktober en 6 november. Het park is dan geopend tot 23.00 uur. Medewerkers moeten minimaal zes dagen beschikbaar zijn. Of Toverland gaat werken met coronatoegangsbewijzen staat nog niet vast.