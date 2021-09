Plopsaland De Panne

Foto's: kinderhelden van toen en nu vieren 25 jaar Studio 100 in Plopsaland

Plopsaland De Panne stond zaterdag in het teken van het 25 Jaar Studio 100 Festival. Bezoekers konden 's middags kijken naar optredens van de kinderhelden van toen en nu. Zo waren K3, Samson & Marie, Nachtwacht, Mega Mindy, Kabouter Plop en Piet Piraat van de partij.



Op het Dorpsplein, naast de ingang van het overdekte themagebied Mayaland, was een groot podium neergezet. Na afloop van de optredens vond er een parade plaats met de Studio 100-acteurs en -zangers. Daarbij sloten ook Maya de Bij en clown Bumba aan.

Het was de eerste keer dat Mega Mindy in Plopsaland vertolkt werd door een nieuwe actrice. Nu Free Souffriau na vijftien jaar afscheid heeft genomen van de superheldin, neemt musicalactrice Lotte Stevens de rol van Mega Mindy op zich.



Pretparkimperium

Amusementsbedrijf Studio 100 werd in 1996 opgericht door Gert Verhulst, Danny Verbiest en Hans Bourlon. De afgelopen decennia groeide de firma uit tot een internationale speler in de entertainmentindustrie. Naast films, tv-programma's, muziek en merchandise is er vandaag de dag ook een enorm pretparkimperium, met Studio 100-parken in België, Nederland, Duitsland en Polen.