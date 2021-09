Plopsaland De Panne

Video: volop nostalgie tijdens Studio 100-feestavond voor volwassenen in Plopsaland

Duizenden volwassenen hebben zaterdagavond een gigantisch feest gevierd in Plopsaland De Panne. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Studio 100 vond na sluitingstijd een speciale feestavond plaats voor 16-plussers. Zij konden herinneringen ophalen aan hun jeugd, met optredens van onder andere Piet Piraat, Samson en K3.



Omdat er gewerkt werd met coronatoegangsbewijzen was het niet nodig om afstand te houden of mondkapjes te dragen. De festiviteiten, die duurden van 20.30 tot 23.00 uur, werden aan elkaar gepraat door de Burgemeester uit Samson & Gert. Hij kreeg gezelschap van Eugène Van Leemhuyzen en Alberto Vermicelli, beter bekend als Meneer Spaghetti.

De avond stond in het teken van heel veel zelfspot. Zo kon de Burgemeester het niet laten om de familie Verhulst meermaals op de hak te nemen. Gert Verhulst was volgens hem niet aanwezig omdat hij elders moest optreden. "Die is druk bezig op een seniorenfeest, die krijgen jullie niet te zien."



Nieuw album

De Studio 100-artiesten van weleer hadden er duidelijk plezier in om een keer voor een volwassen publiek te staan. Toeschouwers zongen luidkeels mee met alle oude hits. Uiteindelijk kwam ook Verhulst het podium op, maar dan om nummers van zijn nieuwe album Zijn Mooiste Liedjes ten gehore te brengen.



Samson had zijn nieuwe baasje Marie Verhulst aan zijn zijde, de dochter van Gert. K3-zangeres Klaasje Meijer werd in het zonnetje gezet omdat de meidengroep voor het laatst in de huidige samenstelling in Plopsaland was. Toen de Burgemeester de kabouters uit het Kabouterdorp aankondigde, ontstond een probleem omdat bleek dat Kabouter Plop zelf niet present was. De oplossing: bij hoge uitzondering nam de Burgemeester de plek van Plop in. Beide rollen worden gespeeld door Walter De Donder.



Baba Yega

Na afloop van het Studio 100-eerbetoon volgde een afterparty met dj Jasper Donkers, alias Omdat Het Kan Soundsystem. Bij De Dansende Fonteinen verzorgde dansgroep Baba Yega eerder op de avond nog een verrassingsoptreden. Tijdens het feest waren alle grote attracties van Plopsaland gewoon geopend. Entreekaarten kostten 45 euro.



Overdag was er al een kindereditie van het 25 Jaar Studio 100 Festival. Toen lieten ook Mega Mindy en Nachtwacht zich zien.