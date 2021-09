Walibi Holland

Foto's: decors Halloween Fright Nights staan overeind in Walibi Holland

Walibi Holland is bijna klaar voor de Halloween Fright Nights in oktober. Hoewel de horroravonden pas eind volgende week beginnen, staan de meeste decorstukken al een tijdje op hun plek. Bezoekers kunnen de scare zones Nightmares, Villains, Tangled Twigs, Pirate's Cove en Firepit herkennen.



De belangrijkste zichtbare wijziging is de verplaatsing van Tangled Twigs. Dat gebied is nu niet meer te vinden bij hybrid coaster Untamed, maar op het pad tussen reuzenrad La Grande Roue en botsauto's Tequila Taxi's. Ook de ingang van de nieuwe walkthrough The Final Hideout, bij de voormalige kartbaan, is al te zien.

Verder is er een overkapping gebouwd voor het hoofdpodium bij het reuzenrad en wordt het veld tegenover waterbaan Crazy River klaargemaakt voor de komst van foodtrucks. Op verschillende plaatsen zijn losse halloweendecoraties neergezet.



Zombiedorp

Bovendien vinden er werkzaamheden plaats in vakantiepark Walibi Village, dat dit jaar voor het eerst onderdeel wordt van de halloweenbeleving. Wie blijft slapen in een speciaal After Dark-huisje komt terecht op begraafplaats met vampieren of in een vervallen zombiedorp.



Ondanks de coronacrisis pakt Walibi in 2021 uit met een behoorlijk vol programma, met onder meer vier spookhuizen, drie walkthroughs, vijf scare zones, een halloweenattractie en drie podia met dj's. In walkthrough Campsite of Carnage en spookhuis The Clinic kan gedineerd worden. Er worden ook rondleidingen achter de schermen gegeven.