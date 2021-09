Legoland Deutschland Resort

Bezoekers Legoland betrapt op cocaïnegebruik: borgsom van 9000 euro

Bij de ingang van attractiepark Legoland Deutschland zijn afgelopen weekend bezoekers betrapt op het gebruiken van cocaïne. Getuigen zagen een 21-jarige man en een 34-jarige vrouw een lijntje snuiven, waarop ze Legoland-medewerkers besloten in te lichten.



Die schakelden de politie in. Het gezelschap van het tweetal bestond verder uit een man van 50 jaar en vier kinderen in leeftijden tussen 7 en 13 jaar. Toen de volwassenen werden gefouilleerd, troffen agenten bij alle drie de personen verdovende middelen aan.

Bij het doorzoeken van een hotelkamer en een camper vond de politie nog een zakje cocaïne van de jongste van de twee mannen. In totaal is er iets meer dan 10 gram in beslag genomen. Ook werd de sleutel van de camper ingenomen. Er is een borgsom van 9000 euro opgelegd.