Europa-Park

Protest tegen bouwplannen van Europa-Park in Frankrijk

In Frankrijk wordt geprotesteerd tegen bouwplannen van Europa-Park. Het Zuid-Duitse attractiepark is van plan om uit te breiden net over de Franse grens, in de gemeente Plobsheim. Daar moet onder andere een multimediacentrum van innovatiefirma MackNeXT komen te staan.



MackNeXT is een dochteronderneming van familiebedrijf Mack International, bekend van Europa-Park en attractiebouwer Mack Rides. Er worden bijvoorbeeld 4D-films en virtualreality-attracties ontwikkeld.

Buurtbewoners vrezen dat er door de komst van het centrum een stuk natuur gaat verdwijnen. Ze wijzen erop dat het waarschijnlijk niet bij één kantoor zal blijven, omdat Europa-Park in de Oost-Franse streek Elzas ook een hotelresort met een recreatiegebied uit de grond wil stampen.



Kabelbaan

Eerder werd eveneens gesproken over het aanleggen van een kabelbaan tussen Frankrijk en Europa-Park, maar dat idee is na klachten van milieuorganisaties in de ijskast gezet.



Volgens de critici, verenigd in het burgerinitiatief Le Chaudron des Alternatives, zijn er genoeg andere geschikte plekken voor de plannen van Europa-Park. Ze roepen op tot een demonstratie tegen het bouwproject op vrijdag 17 september. Het pretpark wil geen inhoudelijk commentaar geven zolang de aanvraagprocedure in Frankrijk nog loopt.