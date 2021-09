Liseberg

Te druk in Zweeds pretpark: 14.000 tickets ongeldig verklaard

Het Zweedse pretpark Liseberg heeft besloten om zo'n 14.000 gekochte tickets ongeldig te verklaren. Wie zo'n kaartje gekocht had, ontvangt het aankoopbedrag automatisch terug. Aanleiding is de drukte in het attractiepark. Bij nader inzien wil men minder mensen toelaten.



Liseberg hanteerde de afgelopen maanden een maximum van ongeveer 7000 bezoekers per dag. Normaal gesproken, buiten coronatijd, zijn dat er zo'n 30.000. "Ondanks het zeer beperkte aantal hebben veel bezoekers ervaren dat het park onverwachts druk is", laat het management weten.

Dat komt volgens directeur Andreas Andersen door een gewijzigde samenstelling van groepen. "Het heeft gezorgd voor een opvallend hoge druk op onze attracties en wachtrijen, waardoor het moeilijk is om afstand te bewaren." In overleg met de autoriteiten is besloten om het bezoekersaantal naar beneden bij te stellen, naar 6000 dagelijkse bezoekers.



Halloweenseizoen

Voor de resterende zestien openingsdagen van het zomerseizoen worden circa 14.000 gekochte kaartjes uit de handel genomen. Liseberg annuleert de entreebewijzen van bezoekers die hun ticket als laatste hebben gekocht. Ter compensatie krijgen de pechvogels voorrang om tickets aan te schaffen voor het halloweenseizoen. Ze worden per e-mail gecontacteerd.



"De nieuwe limiet zal naar verwachting een positief effect hebben op zowel het risico op besmettingen als de gastbeleving", aldus Liseberg. De halloweenperiode duurt van 2 oktober tot en met 7 november.