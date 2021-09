Disneyland Paris

Afval weggooien wordt puzzel in Disneyland Paris: vijf verschillende vakken

Afval weggooien kan een hele opgave worden in Disneyland Paris. Op verschillende plekken in het resort zijn nieuwe prullenbakken verschenen met specifieke voorwaarden. Het gaat om een verzameling van vijf verschillende vakken, elk bedoeld voor een afgebakende afvalstroom.



De eerste bak is enkel gemaakt voor ijsklontjes en vloeistoffen, bijvoorbeeld frisdrank. In de tweede bak mag alleen voedsel terechtkomen. Recyclebare verpakkingen kunnen in de derde bak gegooid worden. Een klein vierde vakje is bestemd voor wegwerpbestek. Voor al het andere afval, waaronder servetjes, is er een vijfde bak.

De nieuwe afvalbakken staan onder andere bij Restaurant Hakuna Matata in Adventureland en Café Hyperion, het grote snackrestaurant in Discoveryland.



Plastic flesjes

Disneyland Paris heeft het milieu naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan. Afvalscheiding is daar een belangrijk onderdeel van. De afgelopen jaren nam men genoegen met twee verschillende prullenbakken: één voor plastic flesjes en blikjes en één voor overig afval.