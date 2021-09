Disneyland Paris

Disneyland Paris publiceert soundtrack van Hotel New York - The Art of Marvel

De achtergrondmuziek van het vernieuwde Marvel-hotel in Disneyland Paris is nu overal te beluisteren. Voor Hotel New York - The Art of Marvel werd een speciale soundtrack gecomponeerd, met loungemelodieën gebaseerd op beroemde Marvel-deuntjes. Die nummers zijn vanaf vandaag gratis beschikbaar via streamingplatforms als Spotify.



Het album, met zeventien nummers van in totaal 53 minuten, staat ook op bijvoorbeeld Apple Music, YouTube Music en Deezer. "Voor het meest unieke hotel ter wereld werd een volledig nieuwe afspeellijst bedacht, waarvoor thema's uit de Marvel-films omgevormd zijn tot chillhop", meldt Disney. Die muziekstijl is een combinatie van hiphop en jazz.

Marvel-fans zullen deuntjes herkennen van blockbusters als Spider-Man, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Iron Man en Doctor Strange. Ook het bekende Avengers-thema komt meermaals terug.



Lobby

De gepubliceerde muziek is een selectie: in totaal werd er meer dan 75 minuten aan muziek gecomponeerd. Die is te horen in de lobby en de gangen. "De hotelmuziek brengt een eerbetoon aan de cultuur en de stijl van New York", zegt muziekproducent Naveed Dezfoli.