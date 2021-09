Efteling

Schroeischade in Efteling-attractie Droomvlucht door brandje

In de bekende Efteling-attractie Droomvlucht is vanochtend rond 08.15 uur het brandalarm afgegaan. Er was sprake van rookontwikkeling door een brandje in één van de scènes van de darkride, meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Vijf brandweerwagens werden opgeroepen.



Ook kwamen vier politiewagens ter plaatse. De brand ontstond in de Elftentuin, de derde scène van Droomvlucht. "Het gaat om een klein oppervlak van ongeveer een vierkante meter", aldus de voorlichter. "Er was een beginnend brandje, dat door goed handelen van de medewerkers ter plaatse snel onder controle was."

In de decors is schroeischade ontstaan. Hoe ernstig de schade is, wordt op dit moment onderzocht. Ook bekijkt men wat de oorzaak is. "Waarschijnlijk heeft het iets met de verlichting te maken."



Bezoekers

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de attractie weer open kan voor publiek. Tijdens het voorval waren er nog geen bezoekers aanwezig: Droomvlucht opent normaal gesproken om 09.30 uur voor verblijfsgasten en om 10.00 uur voor alle bezoekers.



"Gelukkig is het goed afgelopen en valt de schade op het eerste oog mee", aldus de woordvoerder. "Maar uiteraard was het wel even schrikken."