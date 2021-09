Phantasialand

Phantasialand wil hetzelfde lage btw-tarief als kermissen

Phantasialand is naar de rechter gestapt om een lager btw-tarief af te dwingen. Pretparken moeten in Duitsland 19 procent btw heffen, terwijl kermissen maar 7 procent in rekening hoeven te brengen. Dat zou oneerlijk zijn omdat beide sectoren vergelijkbare diensten leveren.



Volgens Phantasialand zijn de verschillende tarieven in strijd met de fiscale neutraliteit. Omdat het park meer btw af moet dragen dan kermisexploitanten liggen de prijzen ook een stuk hoger.

De rechtbank van Keulen verwees de zaak door naar het Hof van Justitie van de Europe Unie. Dat heeft bepaald dat een afwijkend btw-tarief voor pretparken en kermissen alleen is toegestaan als het om duidelijk verschillende producten gaat.



Tijdelijk

Het Hof doet echter geen uitspraak over de vraag of pretparken en kermissen met elkaar te vergelijken zijn. Dat moet de Duitse rechter gaan bepalen. Een belangrijk verschil is in ieder geval dat consumenten altijd bij pretparken terecht kunnen, terwijl kermissen een tijdelijk evenement vormen.