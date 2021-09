Nieuws

Dit najaar dino's in vier Nederlandse pretparken en dierentuinen

Vier Nederlandse attractie- en dierenparken worden dit najaar bevolkt door dinosaurussen. Bezoekers van AquaZoo Leeuwarden, ZooParc Overloon, Duinrell en Verkeers & Attractiepark Duinen Zathe komen in de herfst dino's tegen.



AquaZoo Leeuwarden huisvest dino's van zaterdag 18 september tot en met zondag 31 oktober. In ZooParc Overloon starten de Dinoweken - met twintig dinosaurussen - op vrijdag 1 oktober. De prehistorische reuzen blijven staan tot en met zondag 7 november.

Duinrell zet zich schrap voor de komst van achttien brullende monsters, van vrijdag 1 oktober tot en met zondag 7 november. Het evenement in het Wassenaarse attractiepark wordt Dino Discovery genoemd. Voor kinderen is er een speciale speurtocht.



Liveshow

Verkeers & Attractiepark Duinen Zathe pakt van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober uit met de Dino Experience Liveshow. De twintig minuten durende productie is dan meermaals te zien in het all-inclusive-pretpark in Appelscha. 's Middags is er ook een meet-and-greet.