Efteling

Foto's: groot onderhoud bij entree Volk van Laaf in de Efteling

De Efteling is bezig met onderhoudswerkzaamheden bij het Volk van Laaf. Eén van de huisjes in het Lavendorpje wordt de komende tijd opgeknapt. Het gaat om het Lonkhuys, het sierlijke gebouw dat tegen de entreepoort van het Lavenlaar leunt.



Het opvallende bouwwerk was de afgelopen tijd niet toegankelijk voor publiek. Nu is duidelijk waarom: het Lonkhuys is in slechte staat. Daarom moet er groot onderhoud plaatsvinden.

Een deel van de voorgevel is verwijderd. Verder werd vandaag de houten trap aan de achterzijde afgebroken. De Monorail, die door het huisje heen gaat, blijft tijdens de renovatie wel gewoon operationeel.



Brouwhuys

Voor de rest van het Lavenlaar staan momenteel geen ingrijpende werkzaamheden op de planning, meldt een Efteling-woordvoerder. Het laatste bouwproject in het gebied vond plaats bij Lal's Brouwhuys. Daar werd tijdens de coronasluiting een nieuwe tunnelingang aangelegd. Vorig jaar heeft men de karretjes van de Monorail vernieuwd.