Kaalslag in de Efteling: bijna niets meer over van Avonturen Doolhof

Van het Avonturen Doolhof in de Efteling is al bijna niets meer over. Het labyrint uit 1995 was zondagavond voor het laatst geopend, net als de naastgelegen attractie Monsieur Cannibale. Enkele dagen later zijn alle heggen verdwenen.



Wat overblijft is een grote kale vlakte. Alleen een houten brug met bamboehekken en een bamboehutje met een rieten dak staan nog overeind. Die elementen worden hergebruikt voor de nieuwe waterspeelplaats Archipel, de vervanger van het Doolhof.

Bij Monsieur Cannibale zijn naast het beeld van de kannibaal en de kleurrijke kookpotten nu ook de entreepoort en de bestrating verwijderd. Op het plein voor de attractie vinden graafwerkzaamheden plaats. De molen krijgt een Sindbad de Zeeman-thema, met scheepjes in plaats van potten.



Restaurant

Beide attracties worden onderdeel van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad. Ook achtbaan Vogel Rok hoort straks bij dat gedeelte. De opening vindt eind dit jaar plaats. In een tweede fase wordt Archipel vergroot. Dan krijgt ook restaurant Panorama hetzelfde oriëntaalse thema.