Speelstad Oranje

Boete voor binnendringen van gesloten pretpark in Drenthe

Een 19-jarige man uit Hilversum moet een boete betalen voor het binnendringen van een gesloten pretpark. Hij bracht in december vorig jaar met twee vrienden een bezoek aan Speelstad Oranje in Drenthe, dat al sinds 2015 dicht is. Daar duwde het drietal een rolluik omhoog.



De vrienden verveelden zich naar eigen zeggen vanwege de coronacrisis, meldt RTV Drenthe. Ze lieten zich inspireren door filmpjes op internet. Bij hun inbraakpoging ging het stille alarm af, waardoor de politie al snel ter plaatse was.

De ongewenste gasten kregen een boete van 250 euro opgelegd, maar de 19-jarige was het daar niet mee eens. Andere personen die eerder hetzelfde deden, kregen alleen een waarschuwing, zo vertelde hij in de rechtszaal. Maar zij forceerden geen rolluik om binnen te komen, kaatste de rechter terug. Daarom blijft de boete van 250 euro staan.



Mei 2022

Afgelopen voorjaar werd bekend dat Speelstad Oranje nieuwe eigenaren krijgt. Het overdekte attractiepark, in 1992 opgericht door Hennie van der Most, moet in mei 2022 weer opengaan met nieuwe attracties en entertainment. Er wordt ook gedacht aan de toevoeging van een openluchtzwembad en een theaterzaal.