Efteling

Video: Efteling-bezoeker schrikt van spinnen bij achtbaan Max & Moritz

Een filmpje van een Efteling-bezoeker die schrikt van een spinnennest is bijna 35.000 keer bekeken op TikTok. Ene Floortje plaatste een video waarin te zien is hoe talloze spinnen zich hebben verzameld onder een overkapping van het stationsgebouw van achtbaan Max & Moritz.



"We lopen nou door de Efteling en we zijn bij Max & Moritz", begint de filmer. "En kijk: da's gewoon een hele groep met spinnen. Da's toch kei eng?" Als iemand suggereert dat de spinnen mogelijk nep zijn, luidt haar stellige antwoord: "Jawel, dat zijn wel echte."

Het verhaal van Max & Moritz, gebaseerd op een Duitse vertelling uit 1865, gaat over twee brutale boers die kwajongensstreken uithalen in hun dorp. Er komen kippen, meikevers en eenden in voor, maar geen spinnen.