Disneyland Paris

Veel lof voor jubileumlogo Disneyland Paris: 'Jaloersmakend briljant'

Een nieuw logo van Disneyland Paris wordt de hemel in geprezen op social media. Voor het dertigjarig jubileum van het Disney-resort werd een speciaal beeldmerk ontworpen, met het getal 30 vormgegeven als de oortjes van mascotte Mickey Mouse. Op LinkedIn raken Nederlandse en Belgische grafisch vormgevers niet uitgepraat over het inventieve ontwerp.



"Briljant", schreef creatieveling Jordi van de Bovenkamp bij een afbeelding van het logo. Zijn bericht leverde de afgelopen dagen bijna zesduizend likes op. Een greep uit de reacties: "Geniaal", "Perfect", "Geweldig", "Fenomenaal", "Echt waanzinnig tof" en "Schitterend".

"Zalig dit", zegt Lexi Desmedt. "Ik zou daar fucking briljant van willen maken", vult Jean-Pierre Kin aan. "Waar eenvoud het opnieuw wint van complexiteit!", concludeert Rebecca van der Veen. Joshua van Meuwen: "Zo simpel en toch zo mooi: vormgeving op z'n allerbest!"



Perfectie

"Echt zo goed gedaan dit", vindt Natascha Klootsema. "Dat maakt design soms zo mooi: met bijna niks zoveel creëren...", meldt Armin Kleiss. "Wow, de eenvoud maakt het zo krachtig", aldus Koen Tossings. Jake Lewicki is eveneens uit het veld geslagen: "Ik dacht dat perfectie niet bestond, totdat ik dit zag." Christi Klinkert: "Niet normaal zo goed."



"Briljant en simpel", schrijft Christel Hubbers. "Maar ook heel mooi." Stef Hofman: "Echt geweldig bedacht." Alette van der Velde noemt het "jaloersmakend briljant". "Gewoon voor 't oprapen! Kom er maar op. Knap bedacht." Radio-dj en Disneyland-voice-over Michiel Veenstra vindt het logo "domweg briljant". "Dit is absoluut fantastisch", zegt pretparkfotograaf

Kris Van de Sande. Oud-Efteling-ontwerper Michel den Dulk, tegenwoordig actief voor Disney: "Slim en elegant."



Opwindend

De viering van de dertigste verjaardag van Disneyland Paris start op 6 maart 2022. "Deze unieke viering van het betoverende verleden en de opwindende toekomst van het resort nodigt gasten uit om een stralend nieuw tijdperk te ontdekken waar ze groter zullen dromen, luider zullen lachen en breder zullen glimlachen", zo luidt de marketingtekst van Disney.



Details over het feestprogramma ontbreken nog. De laatste grote nieuwe attractie in Disneyland Paris opende zeven jaar geleden. Dat was Ratatouille: The Adventure in 2014. Sindsdien ligt de focus vooral op opknapbeurten en entertainment.