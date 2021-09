Walibi Holland

Fans ontdekken: nieuwe Walibi-commercial lijkt sprekend op reclame Universal Studios

Een nieuwe tv-commercial voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland heeft veel weg van een oude reclame voor de Halloween Horror Nights in Universal Studios. Dat ontdekten enkele pretparkfans, die Walibi aan de schandpaal besloten te nagelen op social media.



Beide video's tonen een ietwat gezette bewaker met een baardje en een zaklamp in zijn hand, die tijdens een nachtelijke controleronde schrikt van een onheilspellend geluid. Vervolgens wordt hij bij de entreepoort van het park aangevallen door een mysterieus monster.

De Universal-reclame stamt uit 2019, terwijl de Walibi-commercial bedoeld is om de halloweenavonden van 2021 te promoten. Een fan besloot beide video's naast elkaar te monteren en de beelden op Twitter te zetten. Het resultaat werd onder meer gedeeld door pretparkpodcast ThemeTalk en Upper Lot Podcast, een podcast over de Universal-parken. "Zoek de verschillen", luidt de beschrijving.



Gênant

De commentaren zijn niet mals. "Oh, ik dacht dat ze origineel waren", reageert Arendo Geense. "Beter goed genakt dan slecht bedacht, zeggen we dan maar", meldt Ruud Schutten. "Hahaha, je verwacht het niet", schatert Dennis van Oossanen. "Lol, wat een armoe", concludeert ene Quinn. "Gênant", vindt Pim Brassien.



Voor de halloweenreclames van Walibi wordt al jaren de firma I-Mor ingeschakeld. "Dank voor vertrouwen dat Walibi Holland elk jaar weer in ons heeft en dank dat we deze commercial mochten bedenken en maken!", schrijft regisseur Rogier van de Weerd trots op LinkedIn.