Bobbejaanland

Hardloopwedstrijd in Bobbejaanland op 3 oktober: 'Lopers van alle niveaus welkom'

In Bobbejaanland vindt binnenkort een hardloopevenement plaats. Sportieve pretparkfanaten kunnen op zondag 3 oktober meedoen aan de zogeheten Bobbejaanlandtrail: een hardloopwedstrijd langs attracties en door omliggende natuurgebieden.



"Lopers van alle niveaus zijn meer dan welkom, zelfs de allerkleinsten, want we stippelden verschillende toffe routes uit", laat Bobbejaanland weten. Er zijn drie afstanden voor volwassenen: 5, 12 en 16 kilometer. Meedoen kost respectievelijk 27, 29 of 31 euro.

Voor kinderen is er een aparte Kidsrun voor 12 euro. Supporters die langs de kant blijven staan, betalen 19,50 euro. Tickets zijn inclusief een dagje Bobbejaanland, maar ook inclusief bevoorrading onderweg, een bewaarplaats voor een sporttas en toegang tot kleedkamers en douches.



Voorrang

Na het finishen mogen de hardlopers in het park blijven, dat open is tot 17.00 uur. Voor abonnementhouders zijn de tarieven lager. Zij krijgen 's ochtends eveneens voorrang bij het ophalen van loopnummers.



De Bobbejaanlandtrail wordt voor de tweede keer gehouden, na een eerste editie in 2019. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de coronacrisis. Het attractiepark in Lichtaart werkt samen met sportfederatie Fros Multisport Vlaanderen. Voor alle deelnemers is er een aandenken. De winnaars van de afstanden worden extra beloond.