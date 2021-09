Attractiepark Toverland

Medewerkers Toverland krijgen bonus: 'We hebben veel van je gevraagd'

Toverland heeft deze zomer een hoop gevraagd van het personeel. Vanwege een aanhoudend personeelstekort moesten veel medewerkers langere diensten draaien en extra komen werken. De werkdruk was hoog. Als bedankje komt de directie nu met een 'betoverbonus'.



Wie bij Toverland in loondienst is en in het hoogseizoen voldaan heeft aan de beschikbaarheidseisen, ontvangt een extra geldbedrag. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren tijdens zomerfestival Summer Feelings, dat liep van 17 juli tot en met 5 september.

"We mogen terugkijken op een mooie periode waarin de bezoekers ons goed wisten te vinden, maar waarin er ook flink getoverd moest worden met de personeelsplanning", valt te lezen in een interne memo van algemeen directeur Jean Gelissen jr. "We hebben veel van je gevraagd en je hebt een enorme prestatie neergezet. Daarom geven wij je graag een extra blijk van waardering."



Uitzendkrachten

Het gaat om 1 euro bruto per geklokt uur. Voor uitzendkrachten, zzp'ers en andere externe medewerkers is er geen bonus. "Het is een manier om te laten zien hoe blij we zijn met de toewijding van onze eigen medewerkers, die dag in dag uit voor ons klaarstaan", vult een woordvoerster aan.