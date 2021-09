Efteling

Efteling ontmantelt Monsieur Cannibale: kookpotten zijn al weg

De Efteling laat er geen gras over groeien: twee dagen na de sluiting van Monsieur Cannibale is al een groot deel van de attractie ontmanteld. Maandagmiddag werd begonnen met het weghalen van het enorme beeld van de kannibaal. Inmiddels zijn ook alle kookpotten verwijderd.



Voor de attractie verdwenen ook de kenmerkende bamboehekken. Even verderop schieten de sloopwerkzaamheden bij het Avonturen Doolhof eveneens op. Het grootste gedeelte van het labyrint is al weggevaagd. Nog maar een paar herkenbare onderdelen staan overeind, waaronder enkele muurtjes, een houten brug en een bamboehutje.

De komende dagen zal ook de entreepoort van Monsieur Cannibale verdwijnen. Over een tijdje kan men beginnen met het aanpassen van de infrastructuur. De kookpottenmolen wordt omgebouwd tot een vergelijkbare attractie rond Sindbad de Zeeman, waarbij de ingang en wachtrij op een andere plek komen te liggen.



2,8 miljoen euro

De attractie gaat Sirocco heten. Op de plek van het doolhof legt de Efteling een waterspeelplaats aan met de naam Archipel. Er wordt 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in de eerste fase van het project, dat ontworpen is door Sander de Bruijn.